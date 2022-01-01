Κατάλογος Εταιρειών
Ellucian
Ellucian Μισθοί

Ο μισθός της Ellucian κυμαίνεται από $35,930 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $151,443 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ellucian. Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $100K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $98K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$35.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Διαχειριστής Έργων
$104K
Πωλήσεις
$151K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$41.1K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Ellucian είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $151,443. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ellucian είναι $99,000.

