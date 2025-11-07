Κατάλογος Εταιρειών
Electronic Arts
Σχεδιαστής Προϊόντος Επίπεδο

Product Designer II

Επίπεδα στην Electronic Arts

  1. Associate Product Designer
  2. Product Designer I
  3. Product Designer II
    4. Εμφάνιση 4 Περισσότερων Επιπέδων
Μέσος Όρος Ετησίως Συνολικές Αποδοχές
CA$74,175
Βασικός Μισθός
CA$94,812
Χορήγηση Μετοχών ()
CA$2,882
Μπόνους
CA$5,929
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Άλλοι Πόροι