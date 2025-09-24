Κατάλογος Εταιρειών
Efficient Frontier
Efficient Frontier Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Israel στην Efficient Frontier κυμαίνεται από ₪311K έως ₪451K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Efficient Frontier. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₪353K - ₪410K
Israel
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₪311K₪353K₪410K₪451K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

₪562K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Efficient Frontier?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Efficient Frontier in Israel φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₪451,491. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Efficient Frontier για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Israel είναι ₪311,111.

Άλλοι Πόροι