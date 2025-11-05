Κατάλογος Εταιρειών
EDF FR
EDF FR Μηχανολόγος Μηχανικός Μισθοί στη Greater Paris Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανολόγος Μηχανικός in Greater Paris Area στην EDF FR ανέρχεται σε €42.6K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της EDF FR. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Σύνολο ανά έτος
€42.6K
Επίπεδο
L3
Βάση
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Μπόνους
€5.5K
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη EDF FR?
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανολόγος Μηχανικός στην EDF FR in Greater Paris Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €43,378. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην EDF FR για τον ρόλο Μηχανολόγος Μηχανικός in Greater Paris Area είναι €42,550.

