Κατάλογος Εταιρειών
Edelman Financial Engines
Edelman Financial Engines Μισθοί

Ο μισθός της Edelman Financial Engines κυμαίνεται από $113,430 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $169,150 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Edelman Financial Engines. Τελευταία ενημέρωση: 9/6/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $159K
Αναλυτής Δεδομένων
$113K
Επιστήμονας Δεδομένων
$169K

Διαχειριστής Προϊόντος
$114K
Συχνές Ερωτήσεις

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Edelman Financial Engines est Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $169,150. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Edelman Financial Engines est de $136,484.

