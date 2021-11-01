Κατάλογος Εταιρειών
ECS
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

ECS Μισθοί

Ο μισθός της ECS κυμαίνεται από $7,236 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $226,125 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ECS. Τελευταία ενημέρωση: 9/6/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $140K

Μηχανικός Δεδομένων

Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $85K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$151K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$89.6K
Μάρκετινγκ
$102K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$7.2K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$118K
Διαχειριστής Έργων
$64.7K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$181K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$226K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ECS είναι Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $226,125. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ECS είναι $117,600.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την ECS

Σχετικές Εταιρείες

  • Nisum
  • R3
  • Contrast Security
  • Adobe Workfront
  • Incorta
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι