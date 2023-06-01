EcoCart Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της EcoCart κυμαίνεται από $158,100 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $190,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της EcoCart. Τελευταία ενημέρωση: 11/19/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $190K
Διευθυντής Προϊόντος
$158K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην EcoCart είναι Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $190,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην EcoCart είναι $174,050.

