Eco
Eco Μισθοί

Ο μισθός της Eco κυμαίνεται από $15,808 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $159,200 για έναν Διοικητικός Βοηθός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Eco. Τελευταία ενημέρωση: 11/19/2025

Διοικητικός Βοηθός
$159K
Μηχανικός Λογισμικού
$15.8K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Eco είναι Διοικητικός Βοηθός at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $159,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Eco είναι $87,504.

