Echo Global Logistics Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Chicago Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Greater Chicago Area στην Echo Global Logistics ανέρχεται σε $90K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Echo Global Logistics. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Echo Global Logistics
Software Engineer
Chicago, IL
Σύνολο ανά έτος
$90K
Επίπεδο
Software Engineer
Βάση
$90K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
2 Έτη
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Echo Global Logistics in Greater Chicago Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $132,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Echo Global Logistics για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Greater Chicago Area είναι $110,000.

