Duetto
Duetto Μισθοί

Ο μισθός της Duetto κυμαίνεται από $153,022 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $275,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Duetto. Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $275K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$153K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Duetto είναι Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $275,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Duetto είναι $214,011.

