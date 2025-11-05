Κατάλογος Εταιρειών
Duck Creek Technologies
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού

  • New York City Area

Duck Creek Technologies Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί στη New York City Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in New York City Area στην Duck Creek Technologies ανέρχεται σε $220K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Duck Creek Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
Σύνολο ανά έτος
$220K
Επίπεδο
-
Βάση
$190K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$30K
Έτη στην εταιρεία
17 Έτη
Έτη εμπειρίας
17 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Duck Creek Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

Συμβάλλετε

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Duck Creek Technologies in New York City Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $227,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Duck Creek Technologies για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in New York City Area είναι $220,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Duck Creek Technologies

Σχετικές Εταιρείες

  • EPAM Systems
  • Sprinklr
  • ThoughtWorks
  • Health Catalyst
  • Unisys
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι