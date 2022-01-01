Κατάλογος Εταιρειών
Dublin City University Μισθοί

Ο μισθός της Dublin City University κυμαίνεται από $60,770 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $84,103 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Dublin City University. Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025

Επιστήμονας Δεδομένων
$84.1K
Μηχανικός Λογισμικού
$60.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Dublin City University είναι Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $84,103. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Dublin City University είναι $72,436.

