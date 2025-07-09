Κατάλογος Εταιρειών
DSTA Μισθοί

Το εύρος μισθών της DSTA κυμαίνεται από $60,214 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $156,800 για Διαχειριστής Έργου στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της DSTA. Τελευταία ενημέρωση: 8/22/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $75K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Επιστήμονας Δεδομένων
$60.2K
Μηχανικός Υλικού
$73.6K

Διευθυντής Προγράμματος
$127K
Διαχειριστής Έργου
$157K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$81.9K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$111K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$124K
Συχνές Ερωτήσεις

El rol con mayor salario reportado en DSTA es Διαχειριστής Έργου at the Common Range Average level con una compensación total anual de $156,800. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en DSTA es $96,527.

