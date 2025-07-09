DSTA Μισθοί

Το εύρος μισθών της DSTA κυμαίνεται από $60,214 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $156,800 για Διαχειριστής Έργου στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της DSTA . Τελευταία ενημέρωση: 8/22/2025