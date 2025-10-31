Κατάλογος Εταιρειών
DSM-Firmenich
DSM-Firmenich Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Brazil στην DSM-Firmenich κυμαίνεται από R$205K έως R$280K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της DSM-Firmenich. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

R$220K - R$266K
Brazil
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
R$205KR$220KR$266KR$280K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην DSM-Firmenich in Brazil φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή R$280,386. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην DSM-Firmenich για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Brazil είναι R$205,456.

