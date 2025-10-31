Κατάλογος Εταιρειών
DSM-Firmenich
DSM-Firmenich Επιχειρηματική Ανάπτυξη Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρηματική Ανάπτυξη in Spain στην DSM-Firmenich κυμαίνεται από €181K έως €264K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της DSM-Firmenich. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€208K - €237K
Spain
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€181K€208K€237K€264K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη DSM-Firmenich?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματική Ανάπτυξη στην DSM-Firmenich in Spain φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €263,706. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην DSM-Firmenich για τον ρόλο Επιχειρηματική Ανάπτυξη in Spain είναι €181,018.

