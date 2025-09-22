Κατάλογος Εταιρειών
Druva Τεχνικός Συγγραφέας Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Τεχνικός Συγγραφέας in India στην Druva ανέρχεται σε ₹2.5M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Druva. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Druva
Senior Information Developer
Pune, MH, India
Σύνολο ανά έτος
₹2.5M
Επίπεδο
Staff Technical Writer
Βάση
₹2.5M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
11 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Druva?

₹13.95M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Τεχνικός Συγγραφέας στην Druva in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹4,497,794. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Druva για τον ρόλο Τεχνικός Συγγραφέας in India είναι ₹2,534,224.

