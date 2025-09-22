Κατάλογος Εταιρειών
Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην Druva κυμαίνεται από ₹2.59M ανά year για Staff Software Engineer έως ₹6.68M ανά year για Principal Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹4.59M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Druva. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Software Engineer
(Αρχάριο Επίπεδο)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων

Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Druva?

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Συχνές Ερωτήσεις

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Μηχανικός Λογισμικού ni Druva in India joko ni apapọ isanwo ọdun ti ₹7,183,110. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Druva fun ipa Μηχανικός Λογισμικού in India ni ₹4,075,959.

