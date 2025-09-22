Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην Druva κυμαίνεται από ₹2.59M ανά year για Staff Software Engineer έως ₹6.68M ανά year για Principal Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹4.59M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Druva. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Συμπεριλαμβανόμενοι ΤίτλοιΥποβολή Νέου Τίτλου