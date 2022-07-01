Κατάλογος Εταιρειών
DrFirst Μισθοί

Το εύρος μισθών της DrFirst κυμαίνεται από $113,565 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $189,050 για Ανθρώπινοι Πόροι στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της DrFirst. Τελευταία ενημέρωση: 8/18/2025

$160K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$184K
Ανθρώπινοι Πόροι
$189K
Διευθυντής Προϊόντος
$114K

Μηχανικός Λογισμικού
$172K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην DrFirst είναι ο Ανθρώπινοι Πόροι at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $189,050. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην DrFirst είναι $177,619.

