Drawbridge Μισθοί

Ο μισθός της Drawbridge κυμαίνεται από $160,800 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $174,125 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Drawbridge . Τελευταία ενημέρωση: 11/19/2025