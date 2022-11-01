Draup Μισθοί

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Draup είναι ο Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αποζημίωση $21,689. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.