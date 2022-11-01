Κατάλογος Εταιρειών
Draup Μισθοί

Το εύρος μισθών της Draup κυμαίνεται από $2,289 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Λογιστής στο χαμηλότερο άκρο έως $21,689 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Draup. Τελευταία ενημέρωση: 8/18/2025

$160K

Σύμβουλος Διαχείρισης
Median $9.6K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $21.7K
Λογιστής
$2.3K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$14.1K
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$3.8K
Αναλυτής Δεδομένων
$3.8K
Ανθρώπινοι Πόροι
$3.1K
Μάρκετινγκ
$3.8K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$8.1K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Draup είναι ο Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αποζημίωση $21,689. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Draup είναι $3,798.

Άλλοι Πόροι