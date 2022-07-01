Κατάλογος Εταιρειών
Drata
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Drata Μισθοί

Ο μισθός της Drata κυμαίνεται από $101,584 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $242,676 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Drata. Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Ανθρώπινοι Πόροι
$188K
Μάρκετινγκ
$173K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$139K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Διαχειριστής Έργων
$140K
Πωλήσεις
$102K
Μηχανικός Λογισμικού
$243K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Drata is Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $242,676. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Drata is $156,770.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Drata

Σχετικές Εταιρείες

  • Intuit
  • DoorDash
  • Roblox
  • LinkedIn
  • Stripe
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι