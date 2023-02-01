Κατάλογος Εταιρειών
Draper Μισθοί

Το εύρος μισθών της Draper κυμαίνεται από $94,525 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο χαμηλότερο άκρο έως $139,300 για Διευθυντής Προγράμματος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Draper. Τελευταία ενημέρωση: 8/18/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $125K
Μηχανικός Υλικού
Median $110K
Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $125K

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$94.5K
Διευθυντής Προγράμματος
$139K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$129K
Συχνές Ερωτήσεις

据报道，Draper最高薪的职位是Διευθυντής Προγράμματος at the Common Range Average level，年总薪酬为$139,300。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Draper的年总薪酬中位数为$125,000。

Άλλοι Πόροι