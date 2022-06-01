Κατάλογος Εταιρειών
Dragos
Dragos Μισθοί

Το εύρος μισθών της Dragos κυμαίνεται από $96,900 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλότερο άκρο έως $348,250 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Dragos. Τελευταία ενημέρωση: 8/18/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $195K
Ανθρώπινοι Πόροι
$96.9K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$215K

Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$181K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$223K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$348K
Συχνές Ερωτήσεις

Dragos'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $348,250 ücretle Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Dragos'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $204,960'dır.

