Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Germany στην Drager ανέρχεται σε €77.7K ανά year για Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Germany ανέρχεται σε €86.3K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Drager. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€77.7K
€77.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συμπεριλαμβανόμενοι ΤίτλοιΥποβολή Νέου Τίτλου