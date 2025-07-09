Drager Μισθοί

Το εύρος μισθών της Drager κυμαίνεται από $51,270 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διαχειριστής Έργου στο χαμηλότερο άκρο έως $168,840 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Drager . Τελευταία ενημέρωση: 8/18/2025