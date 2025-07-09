Drager Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Το εύρος μισθών της Drager κυμαίνεται από $51,270 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διαχειριστής Έργου στο χαμηλότερο άκρο έως $168,840 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Drager. Τελευταία ενημέρωση: 8/18/2025

$160K

Μηχανολόγος Μηχανικός
$123K
Διευθυντής Προϊόντος
$169K
Διαχειριστής Έργου
$51.3K

Πωλήσεις
$88.6K
Μηχανικός Λογισμικού
$86.4K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$90.8K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$106K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Drager is Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $168,840. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Drager is $90,847.

