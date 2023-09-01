Κατάλογος Εταιρειών
DPG Media
DPG Media Μισθοί

Το εύρος μισθών της DPG Media κυμαίνεται από $44,948 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μάρκετινγκ στο χαμηλότερο άκρο έως $134,980 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της DPG Media. Τελευταία ενημέρωση: 8/18/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $85K
Μάρκετινγκ
$44.9K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$135K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην DPG Media είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $134,980. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην DPG Media είναι $85,000.

