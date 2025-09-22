Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in India στην DP World ανέρχεται σε ₹8.17M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της DP World. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέσος Μισθός
company icon
DP World
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹8.17M
Επίπεδο
-
Βάση
₹6.87M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹1.29M
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
12 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη DP World?

₹13.94M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού na DP World in India situa-se numa remuneração total anual de ₹10,812,636. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na DP World para a função de Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in India é ₹6,871,484.

