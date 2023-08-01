Κατάλογος Εταιρειών
DP World
DP World Μισθοί

Το εύρος μισθών της DP World κυμαίνεται από $22,984 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $108,463 για Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της DP World. Τελευταία ενημέρωση: 8/18/2025

$160K

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Διευθυντής Προϊόντος
Median $77.8K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $78.9K

Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών
$23K
Αναλυτής Δεδομένων
$46.6K
Βιομηχανικός Σχεδιαστής
$81.6K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$37.3K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$108K
Τεχνικός Συγγραφέας
$41.4K
Συχνές Ερωτήσεις

Den højest betalende rolle rapporteret hos DP World er Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $108,463. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos DP World er $51,808.

Άλλοι Πόροι