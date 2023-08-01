DP World Μισθοί

Το εύρος μισθών της DP World κυμαίνεται από $22,984 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $108,463 για Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της DP World . Τελευταία ενημέρωση: 8/18/2025