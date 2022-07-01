Κατάλογος Εταιρειών
Doxy.me Μισθοί

Ο μισθός της Doxy.me κυμαίνεται από $116,415 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $181,398 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Doxy.me. Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $179K

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μάρκετινγκ
$116K
Διευθυντής Προϊόντος
$116K

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$181K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Doxy.me είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $181,398. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Doxy.me είναι $147,889.

Άλλοι Πόροι

