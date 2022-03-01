Dow Μισθοί

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Dow είναι ο Οικονομικός Αναλυτής at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $417,900. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.