Κατάλογος Εταιρειών
Dow
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Dow Μισθοί

Το εύρος μισθών της Dow κυμαίνεται από $34,354 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $417,900 για Οικονομικός Αναλυτής στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Dow. Τελευταία ενημέρωση: 8/18/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $103K

Ερευνητής Επιστήμονας

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $125K

Μηχανικός Παραγωγής

Χημικός Μηχανικός
Median $104K

Ερευνητικός Μηχανικός

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $164K
Λογιστής
$72.6K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
$107K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$103K
Εταιρική Ανάπτυξη
$95.7K
Αναλυτής Δεδομένων
$45.3K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$164K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$111K
Οικονομικός Αναλυτής
$418K
Μηχανικός Υλικού
$130K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$80.4K
Μηχανικός Υλικών
$139K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$34.4K
Διευθυντής Προϊόντος
$279K
Διαχειριστής Έργου
$116K
Πωλήσεις
$80.6K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$209K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$61.1K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Dow είναι ο Οικονομικός Αναλυτής at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $417,900. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Dow είναι $107,460.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Dow

Σχετικές Εταιρείες

  • Allscripts
  • Visa
  • HPE
  • Northrop Grumman
  • Oliver Wyman
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι