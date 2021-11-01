Κατάλογος Εταιρειών
DoubleVerify
DoubleVerify Μισθοί

Το εύρος μισθών της DoubleVerify κυμαίνεται από $67,609 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $340,290 για Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της DoubleVerify. Τελευταία ενημέρωση: 8/18/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $208K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $170K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $255K

Λογιστής
$113K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$67.6K
Αναλυτής Δεδομένων
$108K
Επιστήμονας Δεδομένων
$249K
Ανθρώπινοι Πόροι
$113K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$194K
Διαχειριστής Έργου
$143K
Πωλήσεις
$136K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$340K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$111K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at DoubleVerify is Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $340,290. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DoubleVerify is $142,722.

