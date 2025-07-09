DotPe Μισθοί

Το εύρος μισθών της DotPe κυμαίνεται από $3,629 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο χαμηλότερο άκρο έως $53,678 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της DotPe . Τελευταία ενημέρωση: 8/18/2025