  Μισθοί
  Μηχανικός Λογισμικού

  Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  Greater Seattle Area

Dotdash Meredith Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Seattle Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Greater Seattle Area στην Dotdash Meredith ανέρχεται σε $150K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Dotdash Meredith. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Dotdash Meredith
Senior Software Engineer I
New York, NY
Σύνολο ανά έτος
$150K
Επίπεδο
S1
Βάση
$150K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
8 Έτη
Έτη εμπειρίας
10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Dotdash Meredith?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Dotdash Meredith in Greater Seattle Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $194,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Dotdash Meredith για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Greater Seattle Area είναι $150,125.

Άλλοι Πόροι