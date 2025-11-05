Κατάλογος Εταιρειών
Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Canada στην Dotdash Meredith κυμαίνεται από CA$48.3K ανά year για Software Engineer 1 έως CA$113K ανά year για Software Engineer 2. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Canada ανέρχεται σε CA$84.5K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Dotdash Meredith. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Software Engineer 1
(Αρχάριο Επίπεδο)
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Dotdash Meredith?

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Dotdash Meredith in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$120,928. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Dotdash Meredith για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Canada είναι CA$84,541.

