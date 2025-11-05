Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Canada στην Dotdash Meredith κυμαίνεται από CA$48.3K ανά year για Software Engineer 1 έως CA$113K ανά year για Software Engineer 2. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Canada ανέρχεται σε CA$84.5K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Dotdash Meredith. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
