Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη in United States στην Dotdash Meredith ανέρχεται σε $122K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Dotdash Meredith. Τελευταία ενημέρωση: 11/11/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Dotdash Meredith
UX Designer
New York, NY
Σύνολο ανά έτος
$122K
Επίπεδο
L2
Βάση
$117K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$5K
Έτη στην εταιρεία
4 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Dotdash Meredith?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη στην Dotdash Meredith in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $159,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Dotdash Meredith για τον ρόλο Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη in United States είναι $122,000.

