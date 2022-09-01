Κατάλογος Εταιρειών
Dotdash Meredith Μισθοί

Το εύρος μισθών της Dotdash Meredith κυμαίνεται από $80,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο χαμηλότερο άκρο έως $162,180 για Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Dotdash Meredith. Τελευταία ενημέρωση: 8/18/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $144K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Διευθυντής Προϊόντος
Median $145K
Μάρκετινγκ
$141K

Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$141K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$162K
Διαχειριστής Έργου
$126K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$80.4K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$123K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Dotdash Meredith is Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $162,180. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dotdash Meredith is $140,700.

Άλλοι Πόροι