Dormify Μισθοί

Ο μισθός της Dormify κυμαίνεται από $62,685 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $90,450 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Dormify . Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025