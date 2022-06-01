Κατάλογος Εταιρειών
dormakaba
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

dormakaba Μισθοί

Το εύρος μισθών της dormakaba κυμαίνεται από $18,526 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Υλικού στο χαμηλότερο άκρο έως $170,056 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της dormakaba. Τελευταία ενημέρωση: 8/17/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Υλικού
$18.5K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$147K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$70.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Μηχανικός Λογισμικού
$89.4K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$170K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην dormakaba είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $170,056. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην dormakaba είναι $89,367.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την dormakaba

Σχετικές Εταιρείες

  • Apple
  • Databricks
  • Stripe
  • Airbnb
  • SoFi
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι