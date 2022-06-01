Κατάλογος Εταιρειών
Domino Data Lab
Domino Data Lab Μισθοί

Ο μισθός της Domino Data Lab κυμαίνεται από $165,825 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνικός Συγγραφέας στο χαμηλό άκρο έως $497,376 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Domino Data Lab. Τελευταία ενημέρωση: 10/14/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $208K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $240K
Επιστήμονας Δεδομένων
$247K

Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$229K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$191K
Προσελκυστής Προσωπικού
$229K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$497K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$171K
Τεχνικός Συγγραφέας
$166K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Domino Data Lab, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Domino Data Lab είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $497,376. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Domino Data Lab είναι $228,850.

