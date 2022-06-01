Domino Data Lab Μισθοί

Ο μισθός της Domino Data Lab κυμαίνεται από $165,825 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνικός Συγγραφέας στο χαμηλό άκρο έως $497,376 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Domino Data Lab . Τελευταία ενημέρωση: 10/14/2025