Dollar Tree
Dollar Tree Μισθοί

Το εύρος μισθών της Dollar Tree κυμαίνεται από $59,700 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Λογιστής στο χαμηλότερο άκρο έως $211,050 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Dollar Tree. Τελευταία ενημέρωση: 8/17/2025

$160K

Λογιστής
$59.7K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$66.1K
Διευθυντής Προϊόντος
$211K

Προσλήψεις
$122K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$204K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$71K
Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Dollar Tree είναι ο Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $211,050. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Dollar Tree είναι $96,324.

