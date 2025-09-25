Κατάλογος Εταιρειών
Dollar Shave Club
Dollar Shave Club Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in United States στην Dollar Shave Club κυμαίνεται από $102K έως $143K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Dollar Shave Club. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$110K - $128K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$102K$110K$128K$143K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Dollar Shave Club?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στην Dollar Shave Club in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $142,800. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Dollar Shave Club για τον ρόλο Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in United States είναι $102,000.

Άλλοι Πόροι