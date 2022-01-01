Κατάλογος Εταιρειών
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Μισθοί

Το εύρος μισθών της Dolby Laboratories κυμαίνεται από $87,720 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλότερο άκρο έως $537,300 για Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Dolby Laboratories. Τελευταία ενημέρωση: 8/17/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Ερευνητής Επιστήμονας

Διευθυντής Προϊόντος
P3 $208K
P4 $265K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$537K

Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$400K
Επιστήμονας Δεδομένων
$299K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$122K
Οικονομικός Αναλυτής
$249K
Μηχανικός Υλικού
$188K
Ανθρώπινοι Πόροι
$87.7K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$250K
Μάρκετινγκ
$292K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$381K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$183K
Διαχειριστής Έργου
$116K
Πωλήσεις
$151K
Μηχανικός Πωλήσεων
$208K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$138K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$152K
Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχής
RSU

Στην Dolby Laboratories, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Dolby Laboratories είναι ο Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $537,300. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Dolby Laboratories είναι $208,158.

Άλλοι Πόροι