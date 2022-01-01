Dolby Laboratories Μισθοί

Το εύρος μισθών της Dolby Laboratories κυμαίνεται από $87,720 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλότερο άκρο έως $537,300 για Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Dolby Laboratories. Τελευταία ενημέρωση: 8/17/2025
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Dolby Laboratories, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:
25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)
25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)
25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)
25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)
