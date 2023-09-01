Dojo Μισθοί

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Dojo είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού με ετήσια συνολική αποζημίωση $154,726. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.