Dojo Μισθοί

Το εύρος μισθών της Dojo κυμαίνεται από $66,060 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο χαμηλότερο άκρο έως $154,726 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Dojo. Τελευταία ενημέρωση: 8/17/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $129K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $155K
Επιστήμονας Δεδομένων
$89.8K

Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$66.1K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$107K
Διευθυντής Προϊόντος
$117K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Dojo είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού με ετήσια συνολική αποζημίωση $154,726. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Dojo είναι $111,917.

