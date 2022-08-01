Docket Μισθοί

Ο μισθός της Docket κυμαίνεται από $29,039 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $69,301 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Docket . Τελευταία ενημέρωση: 9/12/2025