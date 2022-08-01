Docket Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Docket κυμαίνεται από $29,039 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $69,301 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Docket. Τελευταία ενημέρωση: 9/12/2025

Σχεδιαστής Προϊόντος
$29K
Διαχειριστής Προϊόντος
$39.8K
Μηχανικός Λογισμικού
$69.3K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Docket είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $69,301. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Docket είναι $39,800.

