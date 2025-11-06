Κατάλογος Εταιρειών
DNV
DNV Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Oslo Region

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Greater Oslo Region στην DNV ανέρχεται σε NOK 676K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της DNV. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Μισθός
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Σύνολο ανά έτος
NOK 676K
Επίπεδο
L1
Βάση
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Μπόνους
NOK 0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
1 Έτος
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη DNV?
Block logo
+NOK 594K
Robinhood logo
+NOK 911K
Stripe logo
+NOK 205K
Datadog logo
+NOK 358K
Verily logo
+NOK 225K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην DNV in Greater Oslo Region φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NOK 902,220. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην DNV για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Greater Oslo Region είναι NOK 675,840.

Άλλοι Πόροι