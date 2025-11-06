DNV Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Oslo Region

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Greater Oslo Region στην DNV ανέρχεται σε NOK 676K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της DNV. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Μισθός DNV Software Engineer Oslo, OS, Norway Σύνολο ανά έτος NOK 676K Επίπεδο L1 Βάση NOK 676K Stock (/yr) NOK 0 Μπόνους NOK 0 Έτη στην εταιρεία 1 Έτος Έτη εμπειρίας 1 Έτος

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη DNV ?

