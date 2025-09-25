Κατάλογος Εταιρειών
DNSFilter
DNSFilter Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in United Kingdom στην DNSFilter κυμαίνεται από £262K έως £366K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της DNSFilter. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£284K - £344K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£262K£284K£344K£366K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

£121K

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στην DNSFilter in United Kingdom φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή £365,586. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην DNSFilter για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in United Kingdom είναι £261,583.

