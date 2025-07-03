DMC Μισθοί

Ο μισθός της DMC κυμαίνεται από $63,588 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $96,900 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της DMC . Τελευταία ενημέρωση: 11/19/2025