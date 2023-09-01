dmarcian Μισθοί

Ο μισθός της dmarcian κυμαίνεται από $125,625 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $134,640 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της dmarcian . Τελευταία ενημέρωση: 11/19/2025