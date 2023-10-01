Κατάλογος Εταιρειών
dLocal
dLocal Μισθοί

Ο μισθός της dLocal κυμαίνεται από $16,838 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $103,478 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της dLocal. Τελευταία ενημέρωση: 11/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $81.8K

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Λογιστής
$39.6K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$16.8K

Επιστήμονας Δεδομένων
$80.4K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$73.2K
Διευθυντής Προϊόντος
$45.5K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$97.2K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$103K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην dLocal είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $103,478. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην dLocal είναι $76,778.

