dLocal Μισθοί

Ο μισθός της dLocal κυμαίνεται από $16,838 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $103,478 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της dLocal . Τελευταία ενημέρωση: 11/19/2025