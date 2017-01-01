Κατάλογος Εταιρειών
DLF
    Σχετικά

    DLF Limited is a prominent Indian real estate company with over 75 years of experience, specializing in residential development. It is known for its luxury projects and a wide range of services.

    http://www.dlf.in
    Ιστότοπος
    1946
    Έτος Ίδρυσης
    1,608
    Αριθμός Εργαζομένων
    $250M-$500M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Έδρα

